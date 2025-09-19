Keresik az Év Hős Kutyáját: Baranyából is kikerülhet a győztes!

Szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyákat lehet jelölni szeptember 20-ig az Év Hős Kutyája díjra, amelyet tavaly hirdettek meg először hagyományteremtő szándékkal. A verseny célja, hogy bemutassa és elismerje azokat az ebeket, akik nap mint nap embereken segítenek, akár egy roham előrejelzésével, akár romok alatt rekedt túlélők felkutatásával. A nevezést követően október 20-ig tart majd a közönségszavazás, ezt követően derül ki, hogy ki veheti át a címet Hope, a miskolci Spider Mentőcsoport tavalyi győztes kutyája után.

Idén is keresik az Év Hős Kutyája díjra a jelölteket

Fotó: MW

A nevezésre több kategóriában van lehetőség: vakvezető, mozgássérült- és hallássérült-segítő, valamint terápiás, szolgálati és mentőkutyák is indulhatnak, sőt idén először posztumusz is lehet jelölni olyan ebeket, akik életükkel példát mutattak. A nevezést a gazdák vagy a foglalkoztató szervezetek nyújthatják be a hoskutya.hu oldalon.

Az Év Hős Kutyája díj segíthet a segítő kutyák megítélésében

A segítő kutyák társadalmi hasznosságát Pécsett is hangsúlyozták. Tavaly szeptemberben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán a Magyar Pszichológiai Társaság Ifjúsági Tagozata és az Élethíd Segítőkutya Alapítvány közös programján Koller Viktória alapító arról beszélt, hogy a terápiás kutyák kiképzése összetett feladat, és nagyrészt a gazdán múlik, mennyire válik alkalmassá az állat. Hangsúlyozta: Magyarországon még kevéssé elterjedt a terápiás kutyák alkalmazása az egészségügyben, pedig számos kutatás bizonyítja jótékony hatásukat.

A szervezők abban bíznak, hogy a verseny nyomán egyre több emberhez jut el a segítő kutyák munkájának üzenete, és hosszú távon a társadalmi elfogadottságuk is nőni fog.