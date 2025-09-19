szeptember 19., péntek

Keresik az Év Hős Kutyáját: Baranyából is kikerülhet a győztes!

Szeptember 20-ig várják a nevezéseket az Év Hős Kutyája díjra, amely idén másodszor keresi Magyarország legbátrabb négylábúját. A segítő kutyák munkája sokszor életeket változtat meg, mégis kevesen ismerik valódi értéküket, ezért is fontos díj az Év Hős Kutyája cím.

Jusztin Levente

Szolgálati, terápiás, segítő és mentőkutyákat lehet jelölni szeptember 20-ig az Év Hős Kutyája díjra, amelyet tavaly hirdettek meg először hagyományteremtő szándékkal. A verseny célja, hogy bemutassa és elismerje azokat az ebeket, akik nap mint nap embereken segítenek, akár egy roham előrejelzésével, akár romok alatt rekedt túlélők felkutatásával. A nevezést követően október 20-ig tart majd a közönségszavazás, ezt követően derül ki, hogy ki veheti át a címet Hope, a miskolci Spider Mentőcsoport tavalyi győztes kutyája után.

Év Hős Kutyája díj 2025
Idén is keresik az Év Hős Kutyája díjra a jelölteket
Fotó: MW

A nevezésre több kategóriában van lehetőség: vakvezető, mozgássérült- és hallássérült-segítő, valamint terápiás, szolgálati és mentőkutyák is indulhatnak, sőt idén először posztumusz is lehet jelölni olyan ebeket, akik életükkel példát mutattak. A nevezést a gazdák vagy a foglalkoztató szervezetek nyújthatják be a hoskutya.hu oldalon.

Az Év Hős Kutyája díj segíthet a segítő kutyák megítélésében

A segítő kutyák társadalmi hasznosságát Pécsett is hangsúlyozták. Tavaly szeptemberben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán a Magyar Pszichológiai Társaság Ifjúsági Tagozata és az Élethíd Segítőkutya Alapítvány közös programján Koller Viktória alapító arról beszélt, hogy a terápiás kutyák kiképzése összetett feladat, és nagyrészt a gazdán múlik, mennyire válik alkalmassá az állat. Hangsúlyozta: Magyarországon még kevéssé elterjedt a terápiás kutyák alkalmazása az egészségügyben, pedig számos kutatás bizonyítja jótékony hatásukat.

A szervezők abban bíznak, hogy a verseny nyomán egyre több emberhez jut el a segítő kutyák munkájának üzenete, és hosszú távon a társadalmi elfogadottságuk is nőni fog.

 

