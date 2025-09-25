Itt a nagy esély: az Év Kilátója lehet a Zengő!

Idén ismét elindult az Aktív Kalandor közönségszavazása, amelyben a természetjárók kedvenc kilátói mérettetnek meg. A tét pedig nem más, mint az Év Kilátója cím. A voksolás szeptember 29-ig tart, a résztvevők közül pedig a közönség kedvence kapja meg a kitüntető címet.

Itt az esély: idén a Zengő kilátója lehet az Év Kilátója. Fotó: Laufer László

Az Év Kilátója 2025: a Zengő-kilátó a legesélyesebb?

A baranyaiak számára különösen nagy az izgalom, hiszen a listán ott van a vármegye legismertebb és legkedveltebb kilátója, a Zengő-kilátó is. A Mecsek legmagasabb pontján, 682 méteren álló építmény nemcsak lenyűgöző körpanorámát kínál, hanem jelképe is a helyi természetjárásnak. Aki fellép a torony tetejére, tiszta időben a Dunáig, sőt, akár a Balatonig is elláthat. Nem véletlen, hogy a Zengő-kilátó Baranya egyik szimbólumává vált: egyszerre nyújt élményt a túrázóknak és teszi büszkévé a helyieket.

A közönségszavazás célja, hogy minél több emberhez eljusson a magyar táj szépsége, és hogy felhívja a figyelmet a természetjárás élményére. A voksolás ugyan országos, ám a baranyai közösség számára a Zengő-kilátó győzelme igazi sikerélményt jelentene, hiszen ez a helyszín mindenki számára a Mecsek csúcsának felfedezését szimbolizálja.

A szavazás menete egyszerű: az Aktív Kalandor weboldalán lehet leadni a voksokat, szeptember 29-ig. A baranyai természet szerelmesei tehát most egy kattintással hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Zengő-kilátó elnyerje az Év Kilátója címet.