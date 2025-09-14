Ez az egyik legnagyobb segítség, számítanak rájuk

A következő héten is várják az aktív véradókat Baranyában, íme a helyszínek:

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 15. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 15. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 16. 08:00 - 15:00

Villány, Villány Művelődési Ház (Baross utca 11.) szeptember 16. 09:00 - 12:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 17. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 17. 08:00 - 15:00

Cikó, Cikó Művelődési Ház (Arany J. u. 11.) szeptember 17. 16:30 - 18:30

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 18. 08:00 - 18:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 18. 10:00 - 17:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 19. 08:00 - 15:00

Szigetvár, Szigetvár (Olay Lajos utca 2.) szeptember 19. 14:00 - 17:00