szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több helyszínen is

1 órája

Ez az egyik legnagyobb segítség, számítanak rájuk

Címkék#segítség#Pécsi Regionális Vérellátó Kp Intézeti#véradás

Kaszás Endre

A következő héten is várják az aktív véradókat Baranyában, íme a helyszínek:

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 15. 08:00 - 13:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 15. 08:00 - 15:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 16. 08:00 - 15:00
Villány, Villány Művelődési Ház (Baross utca 11.) szeptember 16. 09:00 - 12:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 17. 08:00 - 13:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 17. 08:00 - 15:00
Cikó, Cikó Művelődési Ház (Arany J. u. 11.) szeptember 17. 16:30 - 18:30
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 18. 08:00 - 18:00
Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 18. 10:00 - 17:00
Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 19. 08:00 - 15:00
Szigetvár, Szigetvár (Olay Lajos utca 2.) szeptember 19. 14:00 - 17:00

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu