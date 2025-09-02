Ez remek: szeptemberben is nyitva lesz a baranyai strand

A pécsi Pollack strand szeptember elején is várja a látogatókat, igaz, néhány változásra számítani kell. A nyitvatartás módosul: szeptembertől minden nap 6 és 19 óra között lesz nyitva, szünet nélkül.

Fontos változás, hogy a gyermekmedencék szeptember 1-jétől nem lesznek feltöltve, így azok nem használhatók.

A belépőjegyek ára kedvezményes lesz a hónapban:

Felnőtt napijegy: 1000 Ft

Gyermek napijegy: 500 Ft

Szervezett foglalkozásokon és testnevelés órákon résztvevőknek: 300 Ft

A strand a vendégek kényelme érdekében minden reggel közzéteszi a medence vízhőfokát a hivatalos oldalán.