Érdemes kihasználni a jó időt

1 órája

Ez remek: szeptemberben is nyitva lesz a baranyai strand

Szeptember elején még úszkálhatunk a szabadban.

Tóth Dávid
Szeptemberben is vár a strand.

Forrás: MW

Fotó: Löffler Péter

A pécsi Pollack strand szeptember elején is várja a látogatókat, igaz, néhány változásra számítani kell. A nyitvatartás módosul: szeptembertől minden nap 6 és 19 óra között lesz nyitva, szünet nélkül.

Fontos változás, hogy a gyermekmedencék szeptember 1-jétől nem lesznek feltöltve, így azok nem használhatók.

A belépőjegyek ára kedvezményes lesz a hónapban:
Felnőtt napijegy: 1000 Ft
Gyermek napijegy: 500 Ft
Szervezett foglalkozásokon és testnevelés órákon résztvevőknek: 300 Ft

A strand a vendégek kényelme érdekében minden reggel közzéteszi a medence vízhőfokát a hivatalos oldalán.

 

