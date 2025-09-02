1 órája
Ez remek: szeptemberben is nyitva lesz a baranyai strand
Szeptember elején még úszkálhatunk a szabadban.
Szeptemberben is vár a strand.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
A pécsi Pollack strand szeptember elején is várja a látogatókat, igaz, néhány változásra számítani kell. A nyitvatartás módosul: szeptembertől minden nap 6 és 19 óra között lesz nyitva, szünet nélkül.
Fontos változás, hogy a gyermekmedencék szeptember 1-jétől nem lesznek feltöltve, így azok nem használhatók.
A belépőjegyek ára kedvezményes lesz a hónapban:
Felnőtt napijegy: 1000 Ft
Gyermek napijegy: 500 Ft
Szervezett foglalkozásokon és testnevelés órákon résztvevőknek: 300 Ft
A strand a vendégek kényelme érdekében minden reggel közzéteszi a medence vízhőfokát a hivatalos oldalán.