Ez sokakat érinthet: havi tízezerért bérelhetnek lakást a fiatalok Baranyában

Címkék#Baranya vármegye#jövedelem#program

Még lehet pályázni a Lépj! program rendkívül kedvezményes Baranya vármegyei bérlakásaira.

Kaszás Endre
Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A programban meghirdetett hét Baranya vármegyei ingatlan Pécsen, Komlón, Siklóson, illetve Szigetváron található. A lakások között vannak garzonok és családok számára is alkalmas ingatlanok, minden esetben felújítva. A bérleti díjuk az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.

A pályázatra jelentkezni 2025. szeptember 28-ig lehet, a szükséges dokumentumok leadásának határideje 2025. október 8

További részletes információk a lakásokról és a pályázatról ezen a honlapon olvashatók: https://mrkl.hu/lepj-gyermekvedelmi-lakasalap/

 

