A vadon ereje és szépsége
1 órája
Fantasztikus videó! Így bőgnek a Dráva-menti gímbikák
Még tart a gímszarvasbőgés, amiről egy fantasztikus videót tett közzé vasárnap a Dráva-menti Szarvas Földtulajdonosi Társaság a közösségi oldalán.
Mint a felvételhez fűzött bejegyzésben írták, még visszhangzik az őszi hajnalok ősi hangja a gímszarvasbikák bőgése. Ez a különleges időszak a természet egyik leglátványosabb és legmeghatóbb eseménye, amikor a vadon ereje és szépsége egyszerre tárul fel. A szarvasbőgés élménye életre szóló ajándék - tették hozzá.
A videó ITT érhető el.
