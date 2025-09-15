Fantasztikus videó! Így bőgnek a Dráva-menti gímbikák

Mint a felvételhez fűzött bejegyzésben írták, még visszhangzik az őszi hajnalok ősi hangja a gímszarvasbikák bőgése. Ez a különleges időszak a természet egyik leglátványosabb és legmeghatóbb eseménye, amikor a vadon ereje és szépsége egyszerre tárul fel. A szarvasbőgés élménye életre szóló ajándék - tették hozzá.

