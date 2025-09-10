szeptember 10., szerda

A rendőrség figyelmeztet

3 órája

Fegyveres alakok tűnhetnek fel a pécsi éjszakában

Címkék#biztonság#Tüskésréti út#vaddisznóállomány#Pécs#vadászat

Bama.hu
Fegyveres alakok tűnhetnek fel a pécsi éjszakában

Forrás: MW

Fotó: Csapó Balázs

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság belterületi vadászatot engedélyezett Pécsett a Tüskésréti út keleti oldalán a túlszaporodott vaddisznóállomány miatt. A vadak jelentős károkat okoztak, emiatt több lakossági bejelentés érkezett. A Karasica Völgye Vadásztársaság kérésére 2025. szeptember 11. és 2026. március 10. között minden nap a napnyugtát követő egy óra és a napkeltét megelőző egy óra között zajlik az állomány ritkítása. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel közlekedjenek a biztonság érdekében.

 

