Fegyveres alakok tűnhetnek fel a pécsi éjszakában

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság belterületi vadászatot engedélyezett Pécsett a Tüskésréti út keleti oldalán a túlszaporodott vaddisznóállomány miatt. A vadak jelentős károkat okoztak, emiatt több lakossági bejelentés érkezett. A Karasica Völgye Vadásztársaság kérésére 2025. szeptember 11. és 2026. március 10. között minden nap a napnyugtát követő egy óra és a napkeltét megelőző egy óra között zajlik az állomány ritkítása. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel közlekedjenek a biztonság érdekében.