Fehér cápát fogtak ki az Adrián! Ugrik az utószezon?

Persze, önmagában annyira nem kellene ezen fennakadnunk, hiszen az köztudott, hogy a Földközi-tengerben élnek cápák, és a akár egészen messze fel is úszhatnak. De a fehér cápa kicsit más kategória – nem véletlen, hogy Steven Spielberg klasszikus filmjének is ő a „hőse”. Ugyan ez az állat most nem támadott meg senkit, de nem ajánlanánk a vele úszkálást semmiképpen.

A közelmúltban kifogott fiatal fehér cápa Kotor partjaitól 12 kilométerre bukkant fel, egy halász fogtak ki, és fotókat, videókat is készített. A cápa itt még valóban fiatal és viszonylag kicsi, de ne legyenek illúzióink: ennél sokkal nagyobbra fog nőni.

A Tengerbiológiai Intézet közösségi oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a fehér cápa (Carcharodon carcharias) a Földközi-tenger élővilágának része, de az Adriai-tengerben rendkívül ritkán bukkan fel. Ráadásul a faj a kihalás szélére sodródott, így minden megfigyelés különösen értékes számukra.