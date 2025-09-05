szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

20°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobb félni, mint megijedni?

1 órája

Fehér cápát fogtak ki az Adrián! Ugrik az utószezon?

Címkék#Adria#Kotor#cápa

Nem gondoltuk volna, hogy ezt a mondatot egyszer le fogjuk írni: fehér cápát fogtak ki az Adrián

Munkatársunktól

Persze, önmagában annyira nem kellene ezen fennakadnunk, hiszen az köztudott, hogy a Földközi-tengerben élnek cápák, és a akár egészen messze fel is úszhatnak. De a fehér cápa kicsit más kategória – nem véletlen, hogy Steven Spielberg klasszikus filmjének is ő a „hőse”. Ugyan ez az állat most nem támadott meg senkit, de nem ajánlanánk a vele úszkálást semmiképpen. 

A közelmúltban kifogott fiatal fehér cápa Kotor partjaitól 12 kilométerre bukkant fel, egy halász fogtak ki, és fotókat, videókat is készített. A cápa itt még valóban fiatal és viszonylag kicsi, de ne legyenek illúzióink: ennél sokkal nagyobbra fog nőni.

 

A Tengerbiológiai Intézet közösségi oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a fehér cápa (Carcharodon carcharias) a Földközi-tenger élővilágának része, de az Adriai-tengerben rendkívül ritkán bukkan fel. Ráadásul a faj a kihalás szélére sodródott, így minden megfigyelés különösen értékes számukra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu