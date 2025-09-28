Kunszentmártonban avattak emlékhelyet a baranyai kötődésű Fekete István tiszteletére

A beszámoló szerint Kunszentmártonban, ahol Fekete István 1952 novemberétől két évet töltött, mint a Mezőgazdasági Szakiskola Halászmesterképző Tanfolyamának óraadó tanára, Barna Gábor néprajzkutató professzor kezdeményezésére, az író helyi tisztelőinek összefogásával kialakítottak egy színvonalas, informatív bemutatóhelyet.

Fekete István emlékhelyet avattak Kunszentmártonban. Fotó: OMVK Baranya

A Tüskevár – Természet és művészet – Fekete István-emlékhely egyrészt részletesen bemutatja az író kunszentmártoni életének, tanári működéseinek dokumentumait, ismerteti az ezen időszakban született műveit –melyekre nyilvánvaló hatással lehetettek életének akkori körülményei –, illetve egy galériarészben helyi művészek állat-, növény- és tájábrázolásai segítségével a természet és a művészet kapcsolatát igyekszik érzékeltetni, olvasható az OMVK helyi szervezetének honlapján.

Az emlékhelyet a Bercsényi utca 12. szám alatt alakították ki, a szomszédos ház falán pedig emléktábla került leleplezésre, ugyanis az író számos estét töltött ott, Kiss Árpád családjának vendégszeretetét élvezve. „A téli apróvad vadászatok során az Alföldre látogató baranyai vadászoknak érdemes Kunszentmártont és az emlékhelyet útba ejteni, és érdekes, eddig kevéssé ismert információkat megtudni az idén 125 éve született nagy írónkról, vadászírónkról, Fekete Istvánról” – fogalmazott a tudósítás.

Fekete István és Baranya

A göllei, azaz Somogy megyeiszületésű Fekete Istvánról köztudott, hogy tanulmányai befejeztével a Baranya megyei Bakócára került, gróf Mailáth György birtokán kapott segédtiszti állást. Bakócán ismerkedett meg a későbbi író Piller Edittel, a község belgyógyász főorvosának lányával, akivel 1929. december 12-én házasságot kötött, a bakócai római katolikus templomban. A fiatal házasok az esküvő után Ajkára költöztek, első közös otthonukba. Bakóca nem felejtette el híres, egykori lakóját, ugyanis a községben 2018-ban nyitották meg az író munkásságát bemutató múzeumot, a hetedik Fekete István-emlékhelyet.