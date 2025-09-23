szeptember 23., kedd

DDNPI

2 órája

Címkék#Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság#verseny#keret#Bakóca

Idén tizenhetedik alkalommal, október 16-án rendezi meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) a Fekete István nyomában elnevezésű versenyt.

Bama.hu
Fekete István-verseny: idén tizenhetedszer!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: we.bond.creations

A helyszín a Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakasza lesz. A szervezők háromfős csapatok jelentkezését várják, az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói közül.

  • A verseny helyszíne: az író kezdő gazdász éveinek vidéke, Bakóca és Nagymáté környéke.
  • A verseny időpontja: 2025. október 16., az „Erdők Hete” keretében
  • A verseny rajtja: Bakócán, a falu déli végén található buszfordulónál (46,2043; 17,9973), 9:00 órakor. A csapatok 5-10 percenként, egymás után rajtolnak.
  • A verseny célja: Nagymátén, a Fekete István Fűvészkertben (46,1827; 17,9805).
  • A verseny szervezői: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Mecsekerdő Zrt., Fekete István Irodalmi Társaság (Ajka), Fekete István Kulturális Egyesület (Dombóvár).

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 30.

Jelentkezni lehet: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon (70/374-0295, 72/517-223, [email protected]).

 

