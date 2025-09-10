Bama.hu podcast
2 órája
Felnőni a gyerekkel együtt – Lajos Szabina története
Mai adásunkban egy rendkívüli történetet hallhattok: vendégünk egy édesanya, aki mindössze 17 évesen hozta világra gyermekét. Arról beszélgetünk Lajos Szabinával, milyen kihívásokkal és örömökkel jár, amikor valaki ilyen fiatalon válik anyává, hogyan birkózott meg a mindennapokkal, mit tanult magáról és az életről ezen az úton, és milyen kapcsolata van a Lélektér Alapítvánnyal.
Tartsatok velünk, és hallgassátok meg egy bátor nő őszinte történetét videán
vagy Spotify-on
