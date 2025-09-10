szeptember 10., szerda

Bama.hu podcast

2 órája

Felnőni a gyerekkel együtt – Lajos Szabina története

Címkék#bama podcast#Lajos Szabina#Lélektér Alapítvány#fiatal anyuka

Bama.hu

Mai adásunkban egy rendkívüli történetet hallhattok: vendégünk egy édesanya, aki mindössze 17 évesen hozta világra gyermekét. Arról beszélgetünk Lajos Szabinával, milyen kihívásokkal és örömökkel jár, amikor valaki ilyen fiatalon válik anyává, hogyan birkózott meg a mindennapokkal, mit tanult magáról és az életről ezen az úton, és milyen kapcsolata van a Lélektér Alapítvánnyal.

Tartsatok velünk, és hallgassátok meg egy bátor nő őszinte történetét videán

vagy Spotify-on

 

Bama.hu podcast

A dosszié további cikkei
