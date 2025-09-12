szeptember 12., péntek

2 órája

Feltúrták az M6-ost: figyeljünk oda, ha Budapest felé vesszük az irányt!

Az Útinform tájékoztatás alapján az alábbi útlezárásokkal kell számolnunk térségünkben.

Bama.hu
Feltúrták az M6-ost: figyeljünk oda, ha Budapest felé vesszük az irányt!

Útlezárások Baranyában és az M6-os autópályán

Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 162-es és a 156-os km között a belső, és a külső sávot lezárták. 

Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé, Szederkény térségében a 10-es és a 6-os km között aszfaltoznak, a belső sávot elkerítették a forgalom elől. 

A 6-os főúton, Pécsett, a Zsolnay Vilmos utcai szakaszon, a Mohácsi út és a Hengermalom utca között a csatornahálózatot javítják, felbontották a burkolatot a Szigetvár felé vezető oldalon. A 194-es km-nél irányonként csak egy sáv járható. 

Az 57-es főúton

  • Mohács átkelési szakaszán az 1-es és a 3-as km között átépítik az 56-os főúti csomópontot. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. 
  • Lánycsók térségében, az 5-ös és a 6-os km között építési munka miatt sávzárásra kell számítani. 


     

 

