Feltúrták az M6-ost: figyeljünk oda, ha Budapest felé vesszük az irányt!

Útlezárások Baranyában és az M6-os autópályán

Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 162-es és a 156-os km között a belső, és a külső sávot lezárták.

Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé, Szederkény térségében a 10-es és a 6-os km között aszfaltoznak, a belső sávot elkerítették a forgalom elől.

A 6-os főúton, Pécsett, a Zsolnay Vilmos utcai szakaszon, a Mohácsi út és a Hengermalom utca között a csatornahálózatot javítják, felbontották a burkolatot a Szigetvár felé vezető oldalon. A 194-es km-nél irányonként csak egy sáv járható.

Az 57-es főúton