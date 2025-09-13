Férfiak ezrei készülnek a szeptemberi találkozóra

szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Ötödik évadát kezdi a Pécsi Egyházmegye nagy sikerű rendezvénysorozata. A Férfitalálkozók újabb témákkal folytatódnak.

Wald Kata

Négy új téma kerül terítékre a Férfitalálkozók szeptemberben induló új évadában: a reményről, a családról, a Bibliáról, az élet tervezhetőségéről, avagy kiszámíthatatlanságáról gondolkodnak együtt a férfiak,  az eddig megszokott kilenc helyszínre idén is négy új témát visznek el a szervezők. 

Férfitalálkozók püspök
A Felföldi László, pécsi megyéspüspök által életre hívott Férfitalálkozók népszerűsége évek óta töretlen

 

A Pécsi Egyházmegye férfitalálkozóinak 2021-ben indult első évét akkora érdeklődés övezte, hogy a töretlen népszerűség miatt 2025 szeptemberében már az ötödik évadot kezdik meg. Az új évad szeptember 19-én startol Pécsett - az első téma a remény szentévéhez kapcsolódva a hit, a remény és a szeretet hármasában a remény, mint a jelen és a jövő erőforrása. A Pécsi Egyházmegye közlése szerint a második témakörben a családot, mint a társadalom alapsejtjét veszik górcső alá a résztvevők, majd a Biblia, mint életünk vezérfonala következik a témák sorában, végül a terveink és az élet kiszámíthatatlansága lesz a téma az ötödik évad utolsó témakörében.

A Férfitalálkozók ötödik évada szeptemberben indul

Az aktuális témát ezúttal is a Pécsi Egyházmegye kilenc településén: Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szigetváron, Siklóson és Bonyhádon dolgozzák fel a résztvevők. A találkozók minden helyszínen 18 órakor kezdődnek. Az első témával Baranyában Pécsett, a Magtár Látogatóközpontban szeptember 19-én várják az érdeklődőket, Siklóson szeptember 25-én, Mohácson szeptember 26-án, Szigetváron pedig november 7-én tartják a rendezvényt. - Felföldi László megyéspüspök és a szervezők a 2025/26-os évadban is nagy szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt - felekezeti hovatartozástól függetlenül -, akit érdekelnek a férfi lét nagy témái - emelte ki felhívásában a Pécsi Egyházmegye. 

 

