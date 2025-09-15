szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

15°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyomány

35 perce

Fergeteges szüreti mulatságra készül a baranyai falu

Címkék#Máré Hagyományőrző Tánccsoport#mulatság#program

Wald Kata

Szüreti mulatságra várja Szászvár az érdeklődőket szeptember 20-án. A hagyományos, zenével kísért szüreti felvonulás 15 órakor indul az iskola udvarából, majd a Főtéren a kisbíró 15.10-kor tart beszédet, amelyet közös tánc követ. 

A menet ezt követően a Borház felé veszi az irányt, ahol 15.30-kor szintén a kisbíró beszéde lesz hallható. Az új bor ünnepi köszöntőjére 16 órakor kerül sor a Borháznál, majd kezdetét veszi a kulturális program: fellépnek a helyi óvodások, a Csillagösvény Néptánc Egyesület, a Máré Hagyományőrző Tánccsoport, a Him Singers énekegyüttes, valamint a Mázai Bányász Fúvószenekar. A kulturális műsor után táncos est kezdődik, amelyen Bogyay László húzza majd a talpalávalót. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu