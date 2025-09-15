Fergeteges szüreti mulatságra készül a baranyai falu

A menet ezt követően a Borház felé veszi az irányt, ahol 15.30-kor szintén a kisbíró beszéde lesz hallható. Az új bor ünnepi köszöntőjére 16 órakor kerül sor a Borháznál, majd kezdetét veszi a kulturális program: fellépnek a helyi óvodások, a Csillagösvény Néptánc Egyesület, a Máré Hagyományőrző Tánccsoport, a Him Singers énekegyüttes, valamint a Mázai Bányász Fúvószenekar. A kulturális műsor után táncos est kezdődik, amelyen Bogyay László húzza majd a talpalávalót.