Figyelem! Újra lezárják a népszerű pécsi körforgalmat

Szeptember 22-én (hétfőn) a PÉTÁV Kft. egy meghibásodott távfűtési vezeték javítását követő aszfaltozást végez a Barbakán téren. A munkálatok 8.30 órakor kezdődnek és várhatóan aznap 17 órára fejeződnek be.

A munkavégzés ideje alatt a körforgalomból nem lehet kihajtani a Klimó György utca felé. Kerülni a Belváros irányába a Kodály Zoltán utca – Petőfi utca – Hungária utca útvonalon lehet, amelyet a sárga hátterű terelőút táblák jeleznek. Az útlezárás érinti az autóbuszok közlekedését, amelyről a Tüke Busz Zrt. honlapján tájékozódhatnak. A Klimó György utcából a Barbakán körforgalomba továbbra is zavartalanul lehet behajtani.

Az átmeneti útakadály különösen a reggeli és a délutáni órákban okozhat fennakadásokat, dugókat.