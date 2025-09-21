szeptember 21., vasárnap

Hétfőn óvatosan

1 órája

Figyelem! Újra lezárják a népszerű pécsi körforgalmat

Címkék#Hungária utca#Klimó György utca#körforgalom#vezeték#autóbusz

Bama.hu
Figyelem! Újra lezárják a népszerű pécsi körforgalmat

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Nemanja Petronje

Szeptember 22-én (hétfőn) a PÉTÁV Kft. egy meghibásodott távfűtési vezeték javítását követő aszfaltozást végez a Barbakán téren. A munkálatok 8.30 órakor kezdődnek és várhatóan aznap 17 órára fejeződnek be.

A munkavégzés ideje alatt a körforgalomból nem lehet kihajtani a Klimó György utca felé. Kerülni a Belváros irányába a Kodály Zoltán utca – Petőfi utca – Hungária utca útvonalon lehet, amelyet a sárga hátterű terelőút táblák jeleznek. Az útlezárás érinti az autóbuszok közlekedését, amelyről a Tüke Busz Zrt. honlapján tájékozódhatnak. A Klimó György utcából a Barbakán körforgalomba továbbra is zavartalanul lehet behajtani.

Az átmeneti útakadály különösen a reggeli és a délutáni órákban okozhat fennakadásokat, dugókat.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
