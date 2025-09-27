szeptember 27., szombat

1 órája

Figyelem! Útlezárás! Erre ma semmiképpen se menjünk!

Kerékpárverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ma szinte egész Pécsett.

Bama.hu
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe.

Teljes szélességében lezárják:

 2025. szeptember 27-én 8 órától 17 óráig a Pécs, Entz Béla utat.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2025. szeptember 27-én 8 órától 17 óráig a Pécs, Melegmányi út egy szakaszát, valamint az Ángyán János utca egy szakaszát.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

 

