Figyelem! Útlezárás! Erre ma semmiképpen se menjünk!
Kerékpárverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ma szinte egész Pécsett.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe.
Teljes szélességében lezárják:
2025. szeptember 27-én 8 órától 17 óráig a Pécs, Entz Béla utat.
Szakaszosan és időszakosan lezárják:
2025. szeptember 27-én 8 órától 17 óráig a Pécs, Melegmányi út egy szakaszát, valamint az Ángyán János utca egy szakaszát.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
