3 órája
Fikuszért egy anyósnyelv? Most gazdát cserélhetnek
Immár harmadik alkalommal várják az érdeklődőket szobanövény csere-berére a vokányi Művelődési Házban szeptember 27-én 13 és 15 óra között. A rendezvény célja, hogy a növénybarátok találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat.
A szervezők mindenkit szeretettel hívnak, nemcsak a falubelieket, hanem a szomszédos településekről érkezőket is. Bárki elhozhatja fölösleges szobanövényeit, kerti növényeit, palántáit, virágcserepeit, szakkönyveit vagy virágmagjait, és azokat elcserélheti vagy elajándékozhatja. Fontos hangsúlyozni, hogy a börzén a növények kizárólag ingyen cserélhetnek gazdát.
Az eseményhez nem szükséges előzetes regisztráció, és azok is szívesen látott vendégek, akik csak nézelődnének. A program rossz idő esetén sem marad el, ekkor a Művelődési Ház beltéri helyszíne ad otthont a találkozónak.