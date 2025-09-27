szeptember 27., szombat

Csere-bere

3 órája

Fikuszért egy anyósnyelv? Most gazdát cserélhetnek

Címkék#palánta#anyósnyelv#regisztráció#szobanövény

Immár harmadik alkalommal várják az érdeklődőket szobanövény csere-berére a vokányi Művelődési Házban szeptember 27-én 13 és 15 óra között. A rendezvény célja, hogy a növénybarátok találkozhassanak egymással, megoszthassák tapasztalataikat.

Tóth Viktória
Fikuszért egy anyósnyelv? Most gazdát cserélhetnek

A szervezők mindenkit szeretettel hívnak, nemcsak a falubelieket, hanem a szomszédos településekről érkezőket is. Bárki elhozhatja fölösleges szobanövényeit, kerti növényeit, palántáit, virágcserepeit, szakkönyveit vagy virágmagjait, és azokat elcserélheti vagy elajándékozhatja. Fontos hangsúlyozni, hogy a börzén a növények kizárólag ingyen cserélhetnek gazdát.

Az eseményhez nem szükséges előzetes regisztráció, és azok is szívesen látott vendégek, akik csak nézelődnének. A program rossz idő esetén sem marad el, ekkor a Művelődési Ház beltéri helyszíne ad otthont a találkozónak.

 

