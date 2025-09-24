szeptember 24., szerda

Gyógyulunk

1 órája

Ott a helyünk: újra Pécsre érkezik a Fogtündér

Szeptember 25-én immár 15. alkalommal várja a legkisebbeket a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika Gyermekfogászati Részlege a népszerű Fogtündér szűrővizsgálatra. A program töretlen sikernek örvend, minden alkalommal jelentős az érdeklődés.

Tóth Viktória

Az első fogorvosi találkozásnak óriási jelentősége van abban, hogy életünk során később félünk-e a fogorvostól. A Fogtündér kezdeményezés még 2021-ben indult dr. Szántó Ildikó tanszékvezető álmaként, amely az Érted és Veled Alapítvány támogatásával valósult meg. A program hiánypótló, hiszen a szervezett fogászati szűrés csak óvodáskortól kezdődik, miközben a három év alatti gyermekek harmadának már van szuvas foga.

A Fogtündér fogászati vizsgálat fájdalommentes
Fotó: Kovács Liliána

A Fogtündér kifejezetten a 4 év alatti kicsiket szólítja meg, játékos, barátságos környezetben, ezzel is segítve, hogy az első találkozás a fogorvossal pozitív élmény legyen. Több család visszatérő résztvevő, van olyan gyermek, aki féléves kora óta minden alkalommal ellátogatott a klinikára.

Novemberben is jön a Fogtündér

A szeptemberi szűrésre már csak várólistára lehetett jelentkezni, ám minden alkalommal többen is lemondják időpontjukat betegség miatt, helyükre a várólistáról hívnak be gyermekeket. A következő eseményt pedig november 6-án tartják majd. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: a gyermek nevét, születési dátumát és TAJ-számát az [email protected] címre kell elküldeni.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
