Ott a helyünk: újra Pécsre érkezik a Fogtündér

Az első fogorvosi találkozásnak óriási jelentősége van abban, hogy életünk során később félünk-e a fogorvostól. A Fogtündér kezdeményezés még 2021-ben indult dr. Szántó Ildikó tanszékvezető álmaként, amely az Érted és Veled Alapítvány támogatásával valósult meg. A program hiánypótló, hiszen a szervezett fogászati szűrés csak óvodáskortól kezdődik, miközben a három év alatti gyermekek harmadának már van szuvas foga.

A Fogtündér fogászati vizsgálat fájdalommentes

Fotó: Kovács Liliána

A Fogtündér kifejezetten a 4 év alatti kicsiket szólítja meg, játékos, barátságos környezetben, ezzel is segítve, hogy az első találkozás a fogorvossal pozitív élmény legyen. Több család visszatérő résztvevő, van olyan gyermek, aki féléves kora óta minden alkalommal ellátogatott a klinikára.

Novemberben is jön a Fogtündér

A szeptemberi szűrésre már csak várólistára lehetett jelentkezni, ám minden alkalommal többen is lemondják időpontjukat betegség miatt, helyükre a várólistáról hívnak be gyermekeket. A következő eseményt pedig november 6-án tartják majd. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: a gyermek nevét, születési dátumát és TAJ-számát az [email protected] címre kell elküldeni.