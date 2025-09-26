Munka és önállóság: miért fontos a mentális támogatás a fogyatékossággal élőknek?

A munkavégzés a fogyatékossággal élők számára az önálló életvitel kulcsa, ám a mindennapi helytállás sokszor többletterhekkel jár. Ezekről gyakran még a munkáltatók és a kollégák sem tudnak, ezért különösen fontos a munkahelyi mentális támogatás. Ez segít abban, hogy az érintettek felismerjék saját értékeiket, nyugodtan a feladatukra koncentrálhassanak, és akár a legértékesebb munkatársakká válhassanak – vagy éppen vállalkozóként állják meg a helyüket.

Fontos témáról volt szó: fogyatékossággal élők a munkaerőpiacon

Forrás: People First Egyesület/Pataki Veronika

A People First Közhasznú Egyesület három éven át dolgozott német, olasz, bolgár partnereivel a Soul Mate projektben, amelynek célja, hogy az elsődleges munkaerőpiacon dolgozó fogyatékossággal élő munkavállalók hatékony mentális segítséghez juthassanak. Szakértők és érintettek közösen készítettek egy hiánypótló tréninganyagot, amely nemcsak a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is hasznos segítséget nyújt. Emellett rövid videókban maguk az érintettek osztják meg, mi jelent számukra megoldást egy-egy munkahelyi helyzetben.

A projektet szeptember 19-én mutatták be a pécsi Civil Közösségek Házában. A tréninganyag és a kisfilmek bemutatása után élénk, interaktív beszélgetés zajlott, amelyből egyértelműen kiderült: a téma széles körben hiánypótló.

– Nagy öröm számunkra, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók támogatása nemcsak nekünk, hanem másoknak is fontos ügy, amiről beszélnünk kell. Többen más városból érkeztek kifejezetten erre az eseményre – fogalmazott Pataki Veronika, a People First Közhasznú Egyesület elnöke.

Központi ügy a fogyatékossággal élők támogatása

A párbeszéd folytatására egyre több szervezet mutat nyitottságot: bekapcsolódna a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a városháza és a PTE is. A tervek szerint egy nyílt online felületen folytatódhat majd a közös gondolkodás, amely teret adhat újabb találkozóknak és vitáknak is.

A People First Egyesület a Soul Mate projekt eredményeire támaszkodva szeretné bővíteni a kört, és folytatni a közös munkát. További információ és csatlakozási lehetőség: [email protected]