2 órája
Munka és önállóság: miért fontos a mentális támogatás a fogyatékossággal élőknek?
Sokan nem is gondolnánk, milyen sok fogyatékossággal élő munkavállaló dolgozik ma már az elsődleges munkaerőpiacon. Azt azonban még kevesebben látják, mennyi plusz teher nehezedik rájuk annak érdekében, hogy ugyanazt a minőséget és értéket teremtsék meg, mint ép társaik.
A munkavégzés a fogyatékossággal élők számára az önálló életvitel kulcsa, ám a mindennapi helytállás sokszor többletterhekkel jár. Ezekről gyakran még a munkáltatók és a kollégák sem tudnak, ezért különösen fontos a munkahelyi mentális támogatás. Ez segít abban, hogy az érintettek felismerjék saját értékeiket, nyugodtan a feladatukra koncentrálhassanak, és akár a legértékesebb munkatársakká válhassanak – vagy éppen vállalkozóként állják meg a helyüket.
A People First Közhasznú Egyesület három éven át dolgozott német, olasz, bolgár partnereivel a Soul Mate projektben, amelynek célja, hogy az elsődleges munkaerőpiacon dolgozó fogyatékossággal élő munkavállalók hatékony mentális segítséghez juthassanak. Szakértők és érintettek közösen készítettek egy hiánypótló tréninganyagot, amely nemcsak a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is hasznos segítséget nyújt. Emellett rövid videókban maguk az érintettek osztják meg, mi jelent számukra megoldást egy-egy munkahelyi helyzetben.
A projektet szeptember 19-én mutatták be a pécsi Civil Közösségek Házában. A tréninganyag és a kisfilmek bemutatása után élénk, interaktív beszélgetés zajlott, amelyből egyértelműen kiderült: a téma széles körben hiánypótló.
– Nagy öröm számunkra, hogy a fogyatékossággal élő munkavállalók támogatása nemcsak nekünk, hanem másoknak is fontos ügy, amiről beszélnünk kell. Többen más városból érkeztek kifejezetten erre az eseményre – fogalmazott Pataki Veronika, a People First Közhasznú Egyesület elnöke.
Központi ügy a fogyatékossággal élők támogatása
A párbeszéd folytatására egyre több szervezet mutat nyitottságot: bekapcsolódna a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a városháza és a PTE is. A tervek szerint egy nyílt online felületen folytatódhat majd a közös gondolkodás, amely teret adhat újabb találkozóknak és vitáknak is.
A People First Egyesület a Soul Mate projekt eredményeire támaszkodva szeretné bővíteni a kört, és folytatni a közös munkát. További információ és csatlakozási lehetőség: [email protected]