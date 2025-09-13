Baranyában még a horgászokkal is szondát fújattak a vízirendőrök (GALÉRIA)

Régi időkre vezethető vissza hogy a folyami horgászok halfogásra adták a fejüket a vén Duna baranyai szakaszán. Minden valószínűséggel ők előbb kezdték meg a tevékenységüket a nagy folyón, mint a vízirendőrök.

Bizony volt olyan eset, amikor a folyami horgászoknak még a szondát is meg kellett fújni igazoltatáskor

Fotó: Laufer László

Nem téveszthet meg bennünket az sem, hogy a két foglalkozás több képen is egyszerre tűnik fel Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző felvételein. De bizony az archív fotográfiák tanúsága szerint a rend vízi őrei bizony a folyami horgászokkal szemben is komolyan vették a feladatukat, a gyakori igazoltatás az ő esetükben sem maradt el.