Múltidéző

4 órája

Baranyában még a horgászokkal is szondát fújattak a vízirendőrök (GALÉRIA)

Baranyában a folyami horgászok tevékenysége nagyon hosszú idő óta a Dunához kapcsolódik. A folyami horgászoknál kevesen tudnak többet az öreg folyóról, de azért vannak, akiknek ők is mindig előre előre köszöntek: ők a vízirendőrök.

Kaszás Endre
Baranyában még a horgászokkal is szondát fújattak a vízirendőrök (GALÉRIA)

Fotó: Laufer László

Régi időkre vezethető vissza hogy a folyami horgászok halfogásra adták a fejüket a vén Duna baranyai szakaszán. Minden valószínűséggel ők előbb kezdték meg a tevékenységüket a nagy folyón, mint a vízirendőrök.

Bizony volt olyan eset, amikor a folyami horgászoknak még a szondát is meg kellett fújni igazoltatáskor
Bizony volt olyan eset, amikor a folyami horgászoknak még a szondát is meg kellett fújni igazoltatáskor
Fotó: Laufer László

Nem téveszthet meg bennünket az sem, hogy a két foglalkozás több képen is egyszerre tűnik fel Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző felvételein. De bizony az archív fotográfiák tanúsága szerint a rend vízi őrei bizony  a folyami horgászokkal szemben is komolyan vették a feladatukat, a gyakori igazoltatás az ő esetükben sem maradt el.

Régi idők a Dunán: vízirendőrök, horgászok és felejthetetlen kalandok

Fotók: Laufer László

Nem csak a folyami horgászok adták a munkát a vízirendőröknek

De ebben még koránt sem merült ki a rend vízi őrzőinek munkája, hiszen a motorcsónakos „zsaruk„ vigyáztak a vízi közlekedési szabályok betartására, a dunai homokpadok mentén fürdőzők biztonságára, aminek kapcsán bizony a vízi életmentést is gyakorolniuk kellett rendszeresen.

A mohácsi vízirendőrök gyakorlatozása egyébként mindig látványos történés volt a folyó mentén, nem véletlen, hogy fotóriporter kollégánk gyakori vendég volt az ilyen alkalmakon. Amikor nem csak a mentés pillanatait kaphatta lencsevégre, hanem azokat a momentumokat is - a gyors száguldást a folyó vizén, a Duna-mente természeti szépségeit - amelyek miatt bizony sok gyerek hajtogatta abban az időben szüleinek otthon: én vízirendőr szeretnék lenni.

 

