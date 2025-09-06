szeptember 6., szombat

Folytatódik a nagy sikerű programsorozat a baranyai városban

Wald Kata
Tovább folytatódik a nagy sikerű Moziklub programsorozat Komlón, a Kaptárban. 

Szeptember 8-án egy valódi filmcsemegével várják a közönséget. A Liza a rókatündér című alkotást láthatják az érdeklődők, amely Ujj Mészáros Károly első nagyjátékfilmje. A program a Petőfi Kulturális Program keretén belül, a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósul meg. Az összesen 8 alkalmas moziklub során magyar alkotásokat tekinthet meg a közönség, a film után pedig lehetőség nyílik megbeszélni a látottakat, elmondani az élményeket, benyomásokat.

 

 

