Több kérdésben kérik ki a lakosok véleményét

3 órája

Fontos döntések – közmeghallgatást tart az önkormányzat

Tóth Dávid

Kővágótöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2025. szeptember 18-án, csütörtökön 16:30 órától az önkormányzati hivatal épületében (Kővágótöttös, Kossuth Lajos utca 16.).

A közmeghallgatás napirendjén szerepel:

  • A községben közszolgáltatást ellátó intézmények képviselőinek rövid tájékoztatója a 2025. évi ellátásról.
  • Az önkormányzat 2024/25. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló, amelyet Vizslár Irén polgármester tart.
  • Kérdések és hozzászólások a lakosság részéről.

Az önkormányzat minden érdeklődőt tisztelettel vár a közmeghallgatásra.

 

