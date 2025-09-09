Több kérdésben kérik ki a lakosok véleményét
Fontos döntések – közmeghallgatást tart az önkormányzat
Kővágótöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2025. szeptember 18-án, csütörtökön 16:30 órától az önkormányzati hivatal épületében (Kővágótöttös, Kossuth Lajos utca 16.).
A közmeghallgatás napirendjén szerepel:
- A községben közszolgáltatást ellátó intézmények képviselőinek rövid tájékoztatója a 2025. évi ellátásról.
- Az önkormányzat 2024/25. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló, amelyet Vizslár Irén polgármester tart.
- Kérdések és hozzászólások a lakosság részéről.
Az önkormányzat minden érdeklődőt tisztelettel vár a közmeghallgatásra.
