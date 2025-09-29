Forgalmi rend: Pécsen visszatérhet a normalitás

A Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elé kerülhet az a javaslat, hogy a Tettye utca és környékének végleges forgalmi rendjéről. Háber István önkormányzati képviselő az elmúlt időszakban számos egyeztetést, lakossági fórumot tartott, hogy a Tettye utca, a Vince utca és tettyei városrészben a forgalmi rendjéről minél több véleményt be tudjon gyűjteni. A Biokom Nkft. ez alapján készítette el a pécsi belvárost érintő javaslatcsomagot is.

Az összetört burkolatot már kijavították a Vince utcában, ahol most a végleges forgalmi rend kialakítása a cél - Fotó: L. L.

Hogyan változna a forgalmi rend?

Forgalomlassító küszöbök kerülnének ki a Tettye utcára három helyszínen (22–24., 44–46. szám előtt, valamint a Majorossy utcától délre, lakossági igény esetén a Vince utca 13. környékén is).

A Tettye utca maradna kétirányú

Cserző köz kétirányú maradna, de célforgalom tábla jelezné a forgalom korlátozását.

Vince utca parkolási rendje változatlan maradna, és az utca délről továbbra is egyirányú .

Zöldfa utca teljes hosszában egyirányú lenne, déli irányban.

Majorossy Imre utca a Kálvária utca és a Tettye utca között északi irányban válna egyirányúvá.

Megállási tilalom lép életbe a Tettye utca legszűkebb részén (20–24. szám előtt), hogy könnyebb legyen az autók lekerülése.

Miért van minderre szükség?

A Vince utca az elmúlt években jelentősen túlterheltté vált, miután 2022-ben a Tettye utcát egyirányúsították. Az akkor megnövekedett autósforgalom tönkretette a 2010-ben, az Európa Kulturális Fővárosa program keretében részben sétálóutcának kialakított szakaszt. Akkor a kárt nagyjából 100 milliósra taksálták, az akkori baloldali, mostanában Tisza Párthoz húzó képviselő bele is bukott ebbe. Az utcát azóta felújították, a mostani intézkedések célja, hogy a Vince utca megőrizze burkolatát, és a környék utcái hosszú távon is biztonságosan használhatók maradjanak.

Azzal számolnak, hogy a Tettye utca kétirányúsítása és a Vince utca egyirányúsítása miatt megmarad a gyengébb forgalom, s ezért a Vince utcában nem lesz szükség külön, a gyalogosokat védő szerkezetek, pollerek építésére, elegendő lesz a 30 km/órás sebességkorlátozás.