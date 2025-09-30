szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Elefánt a porcelánboltban

5 órája

Bolondéria helyett normalitás: forgalmirend-változás

Címkék#centrum#forgalmirend#Vince utca#vizsgálat#politika

Látható, hogy milyen különbséget jelent az, hogyha megfelelően kezelnek kérdéseket, nem pedig erőből. A tettyei forgalmi rend változása a normalitás felé fordulhat.

Bóka Máté Ciprián

A Vince utca és környéke mára a pécsi politika egyik igazi állatorvosi lova. Az előző baloldali városvezetés idején ugyanis olyan képviselő kapott szabad teret, aki sokak szerint önkényeskedve, saját magát előtérbe helyezve politizált, miközben képtelen volt ellátni a feladatát. Nem világos, hogy valójában jót akart-e, vagy csak úgy mozgott a választókerületében, mint elefánt a porcelánboltban – mindenesetre a következmények súlyosak lettek. A Tettye forgalmi rendjének megváltoztatása százmilliós kárt okozott a városnak.

A forgalmi rend normális lehet, ehhez kellett egy új képviselő Pécsen
A tervek szerint ilyen lenne a forgalmi rend.

Nem csak pár ember dönt a forgalmi rendről

Hogy mindez kinek a nyomására történt, és mennyire volt körültekintő döntés, most derül ki igazán: az új képviselő, Háber István ugyanis igyekszik teljes körűen feltárni a kérdést, szakmai alapokra helyezve a vizsgálatot, bevonva a Biokomot is és az ott lakókat is. 

A korábbi képviselő belebukott az ügybe, új körzetében annyira ráégett mindez, hogy egy másik körzetben, a belvárosban indulva is elutasították. Azóta idejét azzal tölti, hogy más fejlesztésekbe is beleszálljon: az új pécsi szívgyógyászati centrum tervei kapcsán például Cziráki Attila professzort támadta meg. Látható, hogy ezzel a magatartással inkább a Tisza Párt köreiben próbálja megtalálni a számítását, mintsem valódi közösségi munkát végezne.

Most azonban végre új rend születhet a Tettye városrészben – és a helyiek bízhatnak, hogy nemcsak a közlekedésben, hanem más területen is a normalitás fog győzedelmeskedni. 

 

 

