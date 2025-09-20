1 órája
Fotópályázat a trikolór jegyében: értékes nyereményekért szállhatunk ringbe
Értékes nyeremények, több vármegyéből várják az alkotásokat.
A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya fotópályázatot hirdet 10–25 éves dél-dunántúli fiatalok számára „A magyar nemzeti színek a mai emberek környezetében” témában. A pályázók legfeljebb két saját készítésű, digitális fotóval nevezhetnek, nevezési díj nincs. A beküldési határidő: 2025. november 10., a képeket erre az email címre várják: [email protected].
A zsűri külön értékeli a 10–17 és a 18–25 éves korosztályt. A legjobb alkotásokból időszaki kiállítás nyílik a JPM Néprajzi Múzeumban 2025. november 20-án.
Díjak: Fotoplus utalványok (100 000 Ft-ig), könyvcsomagok, valamint a legjobb fotók kiállítási lehetősége.
A pályázattal kapcsolatban további információ ide kattintva elérhető.