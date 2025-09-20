Fotópályázat a trikolór jegyében: értékes nyereményekért szállhatunk ringbe

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya fotópályázatot hirdet 10–25 éves dél-dunántúli fiatalok számára „A magyar nemzeti színek a mai emberek környezetében” témában. A pályázók legfeljebb két saját készítésű, digitális fotóval nevezhetnek, nevezési díj nincs. A beküldési határidő: 2025. november 10., a képeket erre az email címre várják: [email protected].