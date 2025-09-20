szeptember 20., szombat

Friderika névnap

30°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
10-25 évesek nevezhetnek, díjtalanul

1 órája

Fotópályázat a trikolór jegyében: értékes nyereményekért szállhatunk ringbe

Címkék#Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztály#Fotoplus#trikolór#fotópályázat

Értékes nyeremények, több vármegyéből várják az alkotásokat.

Tóth Dávid
Fotópályázat a trikolór jegyében: értékes nyereményekért szállhatunk ringbe

Illusztráció.

Forrás: MW

A Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya fotópályázatot hirdet 10–25 éves dél-dunántúli fiatalok számára „A magyar nemzeti színek a mai emberek környezetében” témában. A pályázók legfeljebb két saját készítésű, digitális fotóval nevezhetnek, nevezési díj nincs. A beküldési határidő: 2025. november 10., a képeket erre az email címre várják: [email protected].

A zsűri külön értékeli a 10–17 és a 18–25 éves korosztályt. A legjobb alkotásokból időszaki kiállítás nyílik a JPM Néprajzi Múzeumban 2025. november 20-án.

Díjak: Fotoplus utalványok (100 000 Ft-ig), könyvcsomagok, valamint a legjobb fotók kiállítási lehetősége.

A pályázattal kapcsolatban további információ ide kattintva elérhető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu