1 órája
Országos sztár lett a dán srác – ő lehet a baranyai turizmus fellendítője?
Egy dán fiatalember, Frederik Cornelius, aki immár évek óta Magyarországon él, Baranya vidékein találta meg az otthonosság és inspiráció különös elegyét. Frederik Cornelius ambíciója nem csupán a zene vagy befolyásolás – hanem hogy gazdagítsa azokat a falvakat, városokat, amelyek oly sok szépséget rejtenek, még ha nem is mindenki ismeri őket.
Frederik Cornelius neve egyre ismerősebben cseng Baranyában: a fiatal dán zenész és influenszer néhány év alatt nemcsak bejárta Magyarországot, hanem otthonra is talált a Mecsek lábánál. A huszonöt éves művész története kalandos, és sokszor egy-egy véletlenen múlt, hogy végül a magyar kultúra és zenei élet felé fordult.
Frederik Cornelius más szemszögből tudja bemutatni Baranyát
Először 2018-ban járt Budapesten turistaként, majd vissza-visszatért, míg végül egy szegedi ismeretség révén 2021-ben koncertlehetőségeket kapott. „Néhány hónap alatt száz koncertet adtam, és annyira megszerettem az itteni közeget, hogy nem volt kérdés: költözöm” – meséli. Bár egy ideig Budapesten élt, végül a fővárostól távolabb kereste az igazi otthont. A választás Pécsre és környékére esett: „A város hangulata, a baranyai hegyek és az emberek közvetlensége mind azt sugallták, hogy itt maradjak. Itt érzem magam igazán otthon.”
Cornelius számára nemcsak a zene a fontos, hanem az, hogy más szemszögből mutassa be Magyarországot, Baranyát. Influenszerként naponta készít videókat falvakról, éttermekről, eldugott helyekről. Úgy érzi, a turizmus fejlesztésében is szerepet vállalhat: „Sokan nem is tudják, mennyi kincs rejlik Baranyában. Én szeretném megmutatni, hogy nem csak Budapest és Balaton létezik.” Saját bevallása szerint havonta több millió emberhez jut el a tartalmaival, sokakat inspirálva arra, hogy felkeressék a bemutatott helyeket.
A gasztronómia is központi szerepet kap munkájában. Bár Dániában „jobb a kenyér”, ahogy tréfásan fogalmaz, szerinte a magyar konyha sokkal gazdagabb és változatosabb. Különösen kedveli a mindennapi menüt, amely szerinte Dániában teljesen ismeretlen: „Az, hogy bárki elérhető áron ehet egy leves-főétel kombinációt, egyszerű, mégis zseniális.”
Honvágyat érez, ha nem Magyarországon tartózkodik
A zenész ugyanakkor hosszú távon nemcsak dokumentálni szeretné Magyarországot, hanem aktívan hozzájárulni kulturális életéhez. Már most ír magyar nyelvű dalokat, és bár nem minden tökéletes nyelvileg, éppen az adja különlegességét, hogy egy külföldi szemszögéből szólal meg. „Másként fogalmazok, másként gondolkodom – ez lehet az, ami újat hoz a magyar zenébe és irodalomba.”
Cornelius beszélgetéseiből kitűnik: számára Magyarország nem pusztán új otthon, hanem inspiráció is. Megfogta a történelmi tapasztalat, a magyar emberek kitartása és büszkesége. „Dániában sosem éltünk át olyan megpróbáltatásokat, mint Magyarország. Itt érzem, hogy van mélysége és ereje a kultúrának” – vallja.
A fiatal dán művész ma már nemcsak otthonosan mozog Baranyában, hanem el sem tudja képzelni, hogy máshol éljen. „Amikor hetekre külföldre kell utaznom, honvágyam lesz. Hiányzik Pécs, hiányzik Magyarország” – mondja. A tenniakarása, a friss nézőpontja és a közvetlensége pedig sokakat inspirálhat: arra, hogy új szemmel fedezzük fel saját értékeinket.
Íme a magyar nyelven íródott legújabb dala: