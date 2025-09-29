Országos sztár lett a dán srác – ő lehet a baranyai turizmus fellendítője?

Frederik Cornelius neve egyre ismerősebben cseng Baranyában: a fiatal dán zenész és influenszer néhány év alatt nemcsak bejárta Magyarországot, hanem otthonra is talált a Mecsek lábánál. A huszonöt éves művész története kalandos, és sokszor egy-egy véletlenen múlt, hogy végül a magyar kultúra és zenei élet felé fordult.

Az országosan ismert influenszer, Frederik Cornelius otthonra lelt Baranyában, szeretné bemutatni a világnak a helyi kincseket

Fotó: Jusztin Levente

Frederik Cornelius más szemszögből tudja bemutatni Baranyát

Először 2018-ban járt Budapesten turistaként, majd vissza-visszatért, míg végül egy szegedi ismeretség révén 2021-ben koncertlehetőségeket kapott. „Néhány hónap alatt száz koncertet adtam, és annyira megszerettem az itteni közeget, hogy nem volt kérdés: költözöm” – meséli. Bár egy ideig Budapesten élt, végül a fővárostól távolabb kereste az igazi otthont. A választás Pécsre és környékére esett: „A város hangulata, a baranyai hegyek és az emberek közvetlensége mind azt sugallták, hogy itt maradjak. Itt érzem magam igazán otthon.”

Cornelius számára nemcsak a zene a fontos, hanem az, hogy más szemszögből mutassa be Magyarországot, Baranyát. Influenszerként naponta készít videókat falvakról, éttermekről, eldugott helyekről. Úgy érzi, a turizmus fejlesztésében is szerepet vállalhat: „Sokan nem is tudják, mennyi kincs rejlik Baranyában. Én szeretném megmutatni, hogy nem csak Budapest és Balaton létezik.” Saját bevallása szerint havonta több millió emberhez jut el a tartalmaival, sokakat inspirálva arra, hogy felkeressék a bemutatott helyeket.

A gasztronómia is központi szerepet kap munkájában. Bár Dániában „jobb a kenyér”, ahogy tréfásan fogalmaz, szerinte a magyar konyha sokkal gazdagabb és változatosabb. Különösen kedveli a mindennapi menüt, amely szerinte Dániában teljesen ismeretlen: „Az, hogy bárki elérhető áron ehet egy leves-főétel kombinációt, egyszerű, mégis zseniális.”

Honvágyat érez, ha nem Magyarországon tartózkodik

A zenész ugyanakkor hosszú távon nemcsak dokumentálni szeretné Magyarországot, hanem aktívan hozzájárulni kulturális életéhez. Már most ír magyar nyelvű dalokat, és bár nem minden tökéletes nyelvileg, éppen az adja különlegességét, hogy egy külföldi szemszögéből szólal meg. „Másként fogalmazok, másként gondolkodom – ez lehet az, ami újat hoz a magyar zenébe és irodalomba.”