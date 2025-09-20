szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyeljünk

31 perce

Még nem vett tűzifát? Ezzel a hibával százezreket bukhat a fűtési szezonban

Címkék#mérlegjegy#mennyiség#tanács#tűzifa#dokumentum

A tűzifa vásárlásának, ha valaki még nem tette meg, most már mindenképp itt az ideje. A fűtési szezon hamarosan indul.

Wald Kata
Még nem vett tűzifát? Ezzel a hibával százezreket bukhat a fűtési szezonban

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Vitalii Stock

Hamarosan indul a fűtési szezon, aki még nem szerezte be télire a tűzifát, most már mindenképp itt a vásárlás ideje. A legjobb, ha már az előző évben, vagy legkésőbb a nyár végén vesszük meg az adott évi tüzelőt, és hagyjuk száradni esőtől védett, szellős helyen. Ha azonban valaki csak ezekben a hetekben szerzi be a fát, az se késő, csak nagyon oda kell figyelni arra, hogy mikor vágták ki, nehogy túl friss legyen. 

fűtési szezon tűzifa
Hamarosan indul a fűtési szezon - a tűzifa vásárlása kellő körültekintést igényel a hatóság szerint

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tanácsai szerint figyelni kell arra, hogy milyen méretben vásárolunk. A méteres fa ugyanis nem szárad úgy, mintha fel lenne hasítva. Ha nincs olyan szellős hely, ahová elhelyezhetnénk, akkor kizárólag száraz fát vásároljunk. Ez lehet bármelyik fafajcsoportból, a lényeg, hogy száraz, azaz legfeljebb 30 százalék nedvességtartalmú tűzifával fűtsünk. - A nedvességtartalmat kereskedelmi forgalomban kapható kézi mérőműszerekkel pontosan meg lehet mérni - tanácsolja a Nébih. Azért fontos, hogy a fa száraz legyen, mert ebből nagyjából harmadannyi mennyiségre van szükség egy fűtési szezonban - az ezzel való fűtés gyorsabb, egyszerűbb, hatékonyabb, kisebb a légszennyezés. 

A fűtési szezonban sokat lehet spórolni, ha a tűzifa megfelelő minőségű

Az, hogy milyen fával fűtünk, szintén lényeges kérdés. A különböző fafajcsoportok - azaz a keménylombos, lágylombos, fenyő - fűtőértéke és ára jelentősen eltér egymástól. A lágylombos és fenyő mindig olcsóbb, hiszen fűtőértékük is alacsonyabb. Viszont ha ezzel fűtünk, nagyobb tárolóhelyre van szükség és többször kell a tűzre is rakni.  

A bükkről azt érdemes tudni, hogy a kérge vékony, kevés a hamuja, ha viszont nem teljesen száraz, könnyen gombásodik és befülled a tárolás ideje alatt, ha nem aprítjuk fel időben. A tölgynek jó az illata, a csernek szép a lángja, magas a fűtőértéke, akárcsak a gyertyánnak, amit viszont nehezebb hasítani 

 - részletezi tanácsai között a Nébih. 

Azt is javasolják, hogy célszerű köbméterben mérve, térfogatra venni a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig azt nem befolyásolja. Ha tömegre vásároljuk a tűzifát, akkor csak hitelesített mérlegen mért; mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla ellenében fizessünk. A tűzifa mellé szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is kell kapnia a vevőnek. Ha pedig valaki úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre, az eladótól kapott bizonylatokat mellékelve jelezze panaszát a Nébih-nek az [email protected] -n, és érdemes  a fogyasztóvédelmi hatóságot is értesíteni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu