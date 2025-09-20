Még nem vett tűzifát? Ezzel a hibával százezreket bukhat a fűtési szezonban

Hamarosan indul a fűtési szezon, aki még nem szerezte be télire a tűzifát, most már mindenképp itt a vásárlás ideje. A legjobb, ha már az előző évben, vagy legkésőbb a nyár végén vesszük meg az adott évi tüzelőt, és hagyjuk száradni esőtől védett, szellős helyen. Ha azonban valaki csak ezekben a hetekben szerzi be a fát, az se késő, csak nagyon oda kell figyelni arra, hogy mikor vágták ki, nehogy túl friss legyen.

Hamarosan indul a fűtési szezon - a tűzifa vásárlása kellő körültekintést igényel a hatóság szerint

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tanácsai szerint figyelni kell arra, hogy milyen méretben vásárolunk. A méteres fa ugyanis nem szárad úgy, mintha fel lenne hasítva. Ha nincs olyan szellős hely, ahová elhelyezhetnénk, akkor kizárólag száraz fát vásároljunk. Ez lehet bármelyik fafajcsoportból, a lényeg, hogy száraz, azaz legfeljebb 30 százalék nedvességtartalmú tűzifával fűtsünk. - A nedvességtartalmat kereskedelmi forgalomban kapható kézi mérőműszerekkel pontosan meg lehet mérni - tanácsolja a Nébih. Azért fontos, hogy a fa száraz legyen, mert ebből nagyjából harmadannyi mennyiségre van szükség egy fűtési szezonban - az ezzel való fűtés gyorsabb, egyszerűbb, hatékonyabb, kisebb a légszennyezés.

A fűtési szezonban sokat lehet spórolni, ha a tűzifa megfelelő minőségű

Az, hogy milyen fával fűtünk, szintén lényeges kérdés. A különböző fafajcsoportok - azaz a keménylombos, lágylombos, fenyő - fűtőértéke és ára jelentősen eltér egymástól. A lágylombos és fenyő mindig olcsóbb, hiszen fűtőértékük is alacsonyabb. Viszont ha ezzel fűtünk, nagyobb tárolóhelyre van szükség és többször kell a tűzre is rakni.

A bükkről azt érdemes tudni, hogy a kérge vékony, kevés a hamuja, ha viszont nem teljesen száraz, könnyen gombásodik és befülled a tárolás ideje alatt, ha nem aprítjuk fel időben. A tölgynek jó az illata, a csernek szép a lángja, magas a fűtőértéke, akárcsak a gyertyánnak, amit viszont nehezebb hasítani

- részletezi tanácsai között a Nébih.

Azt is javasolják, hogy célszerű köbméterben mérve, térfogatra venni a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztartalma pedig azt nem befolyásolja. Ha tömegre vásároljuk a tűzifát, akkor csak hitelesített mérlegen mért; mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla ellenében fizessünk. A tűzifa mellé szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is kell kapnia a vevőnek. Ha pedig valaki úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre, az eladótól kapott bizonylatokat mellékelve jelezze panaszát a Nébih-nek az [email protected] -n, és érdemes a fogyasztóvédelmi hatóságot is értesíteni.