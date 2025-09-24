Top éttermek Baranyában: ezeket a helyeket ajánlják a szakértők

Nagyszabású díjátadóval tért vissza csaknem tíz év szünet után Magyarországra a Gault&Millau francia étteremkalauz. A szeptember 22-i gálán számos hazai éttermet és séfet tüntettek ki, köztük több baranyai vendéglátó helyet is.

Gault&Millau magyarországi listáján büszkén olvashatunk több baranyai éterem nevét is

Forrás: Sauska 48

A vármegyéből a villányi Sauska 48 bizonyult a legerősebbnek: a 15,5 pontos értékelés három szakácssapkát is hozott a borvidék ikonikus éttermének. Szintén három sapkával büszkélkedhet a pécsi Hosszú Tányér, amely régóta a város gasztronómiai életének egyik meghatározó szereplője. A két szakácssapkás helyek közé került a meghitt hangulatú Góré Étterem, valamint a modern bisztróhangulatot képviselő Morzsa is. Az egy szakácssapkával elismert vendéglátóhelyek közül a Mandula Étterem és Bár Villányban, míg az Elefántos Étterem és Pizzéria Pécs belvárosában kínál emlékezetes fogásokat. Mellettük még a Fabrice Asztala és a Kossuth Kisvendéglő is helyet kapott a Gault&Millau idei listáján, tovább színesítve a magyar gasztronómiai palettát.

Igazán nívós a Gault&Millau listáján szerepelni, büszkék lehetünk az éttermekre!

A francia alapítású kiadvány a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kalauza, amely több kontinensen, mintegy húsz országban van jelen Nyugat-Európától az Arab Emirátusokon át Japánig. Magyarországra új tulajdonossal és teljesen megújult csapattal tért vissza.

A Gault&Millau története egészen 1965-ig nyúlik vissza, amikor két francia újságíró és gasztronómiai rajongó, Henri Gault és Christian Millau életre hívta a kalauzt. Ők jelentős szerepet játszottak a francia nouvelle cuisine elterjedésében, amely a könnyedebb fogásokat, a friss alapanyagokat és a kreatív tálalást helyezte előtérbe a hagyományos, nehéz konyhai stílussal szemben.

A kiadvány értékeléseinek egyik fő célja, hogy ösztönözze a helyi éttermi élet fejlődését és innovációját. Az ajánlások angol nyelven is elérhetők, így a kalauz a külföldi közönséget is megszólítja, ami további lehetőséget kínál a magyar – és azon belül a baranyai – éttermek számára a nemzetközi ismertségre.