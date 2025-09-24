szeptember 24., szerda

Helyi értékek, innovatív ötletek

1 órája

Gazdasági fórumot rendeznek Kozármislenyben

Helyi értékek, innovatív ötletek, új lehetőségek: a Fivosz Klub következő eseményének Kozármisleny ad otthont - közölte a helyi önkormányzat a közösségi oldalán.

Mint írták, a térség meghatározó gazdasági szereplőinek inspiráló előadásai, a kerekasztal-beszélgetés és a kötetlen networking során nyílik lehetőség elmélyíteni a kapcsolatokat, inspirálódni, gondolatokat cserélni szeptember 25-én, csütörtökön 17 órától.

 

 

