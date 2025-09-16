Nyakunkon a Gesztenye Fesztivál, mutatjuk a programot

Október 10–11-én a Pécsbányai Közösségi Ház ad otthont a Gesztenye Liget Fesztivál beharangozó rendezvényének.

Minden évben sokan látogatnak ki a Gesztenye Fesztiválra.

Fotó: Laufer László

Gesztenye Fesztivál programok Pécsbányán

Október 10-én Művészeti Felvezető Délután várja az érdeklődőket színházzal, zenével és táncművészeti programokkal.

Október 11-én Családi Nap kerül megrendezésre, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak szórakozási lehetőséget.

A programok között szerepel lovagoltatás, szénabála-labirintus és -gurítás, kézműves foglalkozások, madárodú készítés, gesztenye totó, társasjáték asztal, valamint az Olvasó Liget. Természetesen nem maradhat el a sült gesztenye és más finomságok sem.