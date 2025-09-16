szeptember 16., kedd

Több napon keresztül zajlik

49 perce

Nyakunkon a Gesztenye Fesztivál, mutatjuk a programot

Címkék#zene#Gesztenye Fesztivál#otthon#program#labirintus

Kicsiknek és nagyoknak.

Bama.hu

Október 10–11-én a Pécsbányai Közösségi Ház ad otthont a Gesztenye Liget Fesztivál beharangozó rendezvényének.

Gesztenye Fesztivál
Minden évben sokan látogatnak ki a Gesztenye Fesztiválra.
Fotó: Laufer László

Gesztenye Fesztivál programok Pécsbányán

Október 10-én Művészeti Felvezető Délután várja az érdeklődőket színházzal, zenével és táncművészeti programokkal.

Október 11-én Családi Nap kerül megrendezésre, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak szórakozási lehetőséget.

A programok között szerepel lovagoltatás, szénabála-labirintus és -gurítás, kézműves foglalkozások, madárodú készítés, gesztenye totó, társasjáték asztal, valamint az Olvasó Liget. Természetesen nem maradhat el a sült gesztenye és más finomságok sem.

 

