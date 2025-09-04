A vadászújság felidézte: a világrekord gímbika 1986. szeptember 3-án hozta terítékre Bleier József karapancsai fővadász által, a Gemenci Erdő és Vadgazdaság vadászterületén. A rangos szakemberekből álló Nemzetközi Trófeabíráló Bizottság 1986. december 5-én 271,00 CIC-pontra értékelte és világrekordnak minősítette a trófeát. Helyezését 1990-ig sikerült megőriznie.

E napon esett a karapancsai gímbika – az utolsó magyar világrekord. Fotó: Nimród

Lapunk nemrég adott hírt arról, hogy a sokáig világrekord gímbika hazájának jelenlegi fővadásza, a Gemenc Zrt. alkalmazásában álló László Gábor nyerte a hivatásos vadászok idei országos szakmai versenyét. A méltán kiérdemelt megtisztelő címről, az ország egy leghíresebb vadászterületéről, valamint az utóbbi időszak vadgazdálkodási kihívásairól is kérdezte korábbi cikkünkben lapunk László Gábort.

A karapancsai fővadász akkor kitért arra is, hogy az utóbbi időben a mezőgazdaság művelései gyakorlatának változása miatt is némileg csökkent a karapancsai gímállomány. Részben az aranysakálok ott is tapasztalható térnyerésének következtében kismértékben zsugorodott az amúgy sem hatalmas őzállomány, a vaddisznó egyedszámát pedig az évekkel ezelőtt Horvátországban is fejét felütő afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezés miatt kellett kordában tartani.

Lapunk visszatérő jelleggel foglalkozott az év során azzal, hogy Baranya főként déli részének gímszarvas állománya Európában, de a világon is egyedülálló. Emiatt idén az OMVK helyi szervezete tematikus év keretében foglalkozik a magyar erdők királyaként is emlegetett nagyvaddal. A programok fókuszába az értékmentés kerül.

Dél-Baranyai gímbika - legyen Hungarikum!

Agyaki Gábor ennek kapcsán korábban lapunknak kifejtette: az Ormánságban a gímszarvasnak olyan genetikai tulajdonságai alakultak ki a Draskovichok 1880-as évektől kezdődő, 1945-ig tartó tenyésztési munkássága nyomán, ami világ egyik legjobb gímállományát eredményezte. Magyarországnak a gímállomány szempontjából erős térségeibe, de még Németországba, Ausztriába, Csehországba, továbbá Ausztráliába és Új-Zélandra is innen vittek szarvasokat.