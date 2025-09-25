Gőzbe borul Geresdlak – jön a Gőzgombóc Fesztivál!

Szeptember 27-én ismét benépesül Geresdlak főtere, hiszen megrendezik a XVIII. Gőzgombóc Fesztivált. A hagyományos rendezvény évről évre tömegeket vonz a környékről és távolabbról is, hiszen a finom falatok mellett színes kulturális programokkal, zenével és tánccal várják a látogatókat.

A nap folyamán lesz gőzgombóckészítő verseny, gyerekek és fiatal tehetségek bemutatkozása, fellép a Pécsváradi Ifjúsági Fúvózenekar, a Rezeda és a Beremendi tánccsoport, valamint Erdélyből és Budakalászról is érkeznek vendégművészek. Este a Producerel produkciója, a „Magyar beat aranykora” idézi meg a legendás dallamokat, majd a Parno Graszt koncertje és a tűzijáték koronázza meg az ünnepet. A mulatság hajnalig tart az Alpenrose táncházzal és az UnterRock báljával.

A belépő minden programra érvényes, 14 év alatt pedig ingyenes a részvétel.