Ott a helyünk!

24 perce

Gőzbe borul Geresdlak – jön a Gőzgombóc Fesztivál!

Címkék#koncert#Parno Graszt#gőzgombóc fesztivál#verseny

Jusztin Levente
Gőzgombóc Fesztivál!

Szeptember 27-én ismét benépesül Geresdlak főtere, hiszen megrendezik a XVIII. Gőzgombóc Fesztivált. A hagyományos rendezvény évről évre tömegeket vonz a környékről és távolabbról is, hiszen a finom falatok mellett színes kulturális programokkal, zenével és tánccal várják a látogatókat. 

A nap folyamán lesz gőzgombóckészítő verseny, gyerekek és fiatal tehetségek bemutatkozása, fellép a Pécsváradi Ifjúsági Fúvózenekar, a Rezeda és a Beremendi tánccsoport, valamint Erdélyből és Budakalászról is érkeznek vendégművészek. Este a Producerel produkciója, a „Magyar beat aranykora” idézi meg a legendás dallamokat, majd a Parno Graszt koncertje és a tűzijáték koronázza meg az ünnepet. A mulatság hajnalig tart az Alpenrose táncházzal és az UnterRock báljával. 

A belépő minden programra érvényes, 14 év alatt pedig ingyenes a részvétel.

 

 

