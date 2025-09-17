Gyászol az iskola, elhunyt a szeretett tanárnő!

Elhunyt Koleszár Brigitta tanárnő, aki szinte teljes pályafutását az iskolában töltötte – számoltak be róla az intézmény Facebookon létrehozott egyik csoportjában.

A bejegyzésben úgy fogalmaztak:

Megrendülten és végtelen szomorúsággal osztjuk meg a hírt: meghalt iskolánk volt tanára, Koleszár Brigitta. Szinte egész pályáját nálunk töltötte, és folyamatosan osztályfőnök volt. Egy réges-régi képpel búcsúzunk tőle, bár ez ritka pillanatot örökít meg, hiszen ő mindig mosolygott. Tanítványai és kollégái emlékezetében így marad meg. Nem feledjük soha.

Koleszár Brigitta pedagógusi munkáját és elhivatottságát generációk diákjai ismerték és tisztelték Siklóson. Mind tanítványai, mind kollégái szeretettel emlékeznek rá.

