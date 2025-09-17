Gyászol Pécs: elhunyt a legendás tanár, aki generációkat oktatott

Az intézmény Facebook-oldalán tette közzé a hírt:

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kedd délután 78 éves korában elhunyt Vörös József, matematika-fizika szakos kollégánk, barátunk, iskolánk volt igazgatóhelyettese.

Vörös tanár úr 1973-tól 2014-ig szolgálta közösségünket rendíthetetlen elkötelezettséggel. Az iskolánkban töltött hosszú évtizedek alatt fiatalok százait varázsolta el irodalmi szépséggel megfogalmazott mondataival, logikus gondolatmeneteivel, amelyekből sugárzott az élet és a szakma szeretete. Iskolánk elismerését, hírnevét segítette a feledhetetlen fizikaórák megtartásával, ahol a természettudományos műveltség megalapozása mellett tanári elveinek megfelelően mindig maradt idő az általános műveltség mélyítésére is. Pedagógiai tevékenységét egyszerre hatotta át a tudomány tisztelete és az erkölcsi értékek átadásának felelőssége. Osztályfőnökként is hitte, hogy az igazi nevelés a tudás mellett jellemet is formál. Következetessége mögött a diákjai iránt érzett szeretet és felelősség húzódott meg.

Csapatjátékos volt nem csak a munkában, hanem a tanári focicsapat oszlopos tagjaként, az évtizedeken át működő közös sporttevékenység nélkülözhetetlen tagjaként is. A sport élete része volt, még ebben a tanévben is teniszezett.

Huszonnégy éven át három igazgató mellett dolgozott igazgatóhelyettesként fáradhatatlanul iskolánkért, mindig a közösség érdekeit tartva szem előtt. Szilárd erkölcsi tartása és kiegyensúlyozottsága példát mutatott mind kollégáinak, mind tanítványainak. Sok éven át vezette a fizika munkaközösséget. Szervező tevékenységének köszönhetően az iskolánkban folyó természettudományos oktatás stabil alapokat kapott. Pótolhatatlan volt munkája a biológia- fizika osztálytípusunk megálmodásában, létrehozásában, évtizedekben mérhető működtetésében. A természettudományos labor létrehozásában projektvezetőként tevékenykedett, szakmaiságában, minőségi megjelenésében is az ő lelkületét tükrözi.

Számos tanítványát terelte a tanári pálya felé, szakvezetői tevékenységének köszönhetően átfogó gondolkodása még sokáig jelen lesz a fizikaoktatás szellemiségében. Hosszú éveken át szervezte intézményünkben mindenki elégedettségére a közép és emelt szintű érettségik lebonyolítását, és mindenkire odafigyelve szerkesztette munkavégzésünk lelkét, az órarendet.