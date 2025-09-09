Jótékony céllal lesz Pokol Pécsen, gyerekeknek segítenek

Különleges kulturális élmény és nemes ügy találkozik szeptember 27-én, szombaton 18 órakor a POTE Aulában. A Pécsi Jótékony Nőegylet meghívására Gyabronka József színművész érkezik Pécsre, hogy előadásában életre keltse Dante Alighieri örökérvényű művéből, az Isteni színjátékból, a Pokolt. Az esemény nemcsak művészi élményt nyújt, hanem jótékony célt is szolgál: a belépőjegyek – ajánlott adományozási értékük 4000 forint – teljes bevétele több mint 170 pécsi gyerek mindennapi iskolai étkeztetését támogatja.

A Pécsi Jótékony Nőegylet gyerekek étkeztetésére gyűjt - Forrás: Shutterstock

Az est során Dante misztikus utazását követhetjük végig, amelyben Vergilius vezetésével járja be az alvilágot. A művet Nádasdy Ádám új fordítása teszi élővé és közérthetővé, Török Tamara szövegösszeállításában, Gyabronka József hiteles tolmácsolásában. Az előadás egyszerre ígér megrendítő és felemelő élményt.

Gyerekeknek így segíthetünk

Jegyek elővételben elérhetők a Dudás Szalonban (Király utca 8.), a Hitre Szalonban (Mátyás király utca 16.), valamint a Vásárcsarnokban a Nőegylet standján szerdán és szombaton 8–12 óra között.