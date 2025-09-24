Gyertyagyújtással emlékeznek Szekó Józsefre - Mohács néhai polgármestere hat éve nincs közöttünk

1998. október 18-án tette le első alkalommal polgármesteri esküjét Szekó József, aki eredetileg négy évre vállalta el a feladatot. Akkor csaknem háromszázmillió forintos hiány mutatkozott az önkormányzat kasszájában, húsz évvel később pedig 48 fejlesztési program futott több mint tízmilliárd forint összértékben.

Szekó József lapunknak 2018. október 18-án adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, újabb húsz évben már nem gondolkodik, esetleg még egy polgármesteri ciklust vállal.

– 1996 elejétől vettem át két önkormányzati cég vezetését, amelyekből aztán létrehoztuk a Városgazdálkodási Kft-t - idézte fel a kezdeteket Szekó József. - Válságmenedzsernek érkeztem, sikerült talpra állítani a céget, tizenötszörösére növeltük az árbevételét, nyereségesen gazdálkodtunk. Aztán Bánki Erikék felkértek, hogy vegyem át az akkor nehéz helyzetben lévő város vezetését. Akkor négy évről volt szó.

Szekó József hozzátette, 1998-ban Mohács eladósodott település volt, csaknem háromszázmillió forint volt a hiány, az önkormányzat és intézményei működési problémákkal küszködtek.

– Itt is válságkezelésről szólt a munka, az első egy-két év ezzel telt. Úgy gondoltam azonban, hogy Mohácsban nagy fejlődési potenciál van, megpróbáltuk a mindaddig kiaknázatlan lehetőségeket kihasználni és megalapozni a későbbi fejlesztéseket.

Ehhez azonban egy „apróság" hiányzott, nem voltak az önkormányzatnak fejlesztésre használható területei.

– Ez nagyon komoly versenyhátrányt jelentett, ezért az első lépéseim egyike az volt, hogy területeket vásároltunk, szereztünk vissza. Több tíz hektárról volt szó, amikor ezek már megvoltak, létrehoztuk az akkor hatvan-, ma 150 hektáron működő ipari parkot.

– Rá kellett jönnöm, hogy a városfejlesztés nem megy egyik évről a másikra. 15-20 évre szóló jövőképet kellett alkotni, milyennek szeretnénk látni addigra Mohácsot, aztán lépésről lépésre megvalósítani. A polgármesterség is egy szakma, amit sehol nem tanítanak, s valóban csak a gyakorlatban lehet elsajátítani. Amikor a négy év, amit vállaltam, lejárt, az elképzelések negyedét sem valósítottuk meg, ezért a folytatás mellett döntöttem, s ebből lett mostanra húsz év.