Gyilkos galóca okozott családi tragédiát Baranyában

Mint arról a Dunántúli Napló annak idején beszámolt, a családi tragédia miatt mintegy egy évig tartó rendőrségi nyomozás is indult gondatlanságból elkövetett emberölés és életveszélyt okozó testi sértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az akkor 52 éves vajszlói férfival szemben. A hatóság megállapította, hogy a gyanúsított családfő 2012. október 17-én gombát - amiről csak később derült ki, hogy gyilkos galóca - gyűjtött Vajszló környékén, amit ő és családjának két tagja el is fogyasztott.

Tragédiát okozhat, ha gyilkos galóca kerül a kosárba, mindenképp vizsgáltassuk be a gyűjtött vagy kapott gombát.

Rövid időn belül mindhárman mérgezés gyanújával kórházba kerültek. A gombát a gyanúsított nem vizsgáltatta meg szakértővel, sőt bíztatta feleségét, hogy nyugodtan főzze meg. A mérgezés következtében az anya a kórházban elhunyt. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával lefolytatta az eljárást, amelyet 2013 szeptemberében vádemelési javaslattal a Baranya Megyei Főügyészségnek küldött meg. A vádhatóság azonban öt év időtartamra elhalasztotta a vádemelést a férfival szemben.

Gombamérgezés szempontjából igencsak terelt év volt a 2012-es Baranyában, ugyanis a vajszlói esetet is beleszámítva, 17-en szenvedtek mérgezést, és egy másik haláleset is történt akkor a megyében. Lapunk éppen a napokban foglalkozott terjedelmes cikkben arról, hogy milyen halálos veszélyt jelent a gyilkos galóca a nem kellően körültekintő, de akár a gyakorlottabb gombaszedőkre is.

Sajnos sok ehető gombafajra hasonlít a gyilkos galóca

Cikkünk megjelenését követően jutott el szerkesztőségünkhöz az az információ, hogy a Baranya és Somogy vármegyék határán, közelebbről a zselici tájegységben út menti gombaárusok kínálják portékáikat az arra autózóknak. Minderről megkérdeztük a pécsi vásárcsarnok gomba-szakellenőrét, Orbán Imrét is, aki egyértelműen rögzítette, hogy az ilyen jellegű, azaz feltehetően bevizsgálatlan gombák árusítása jogsértő.

A szakember senkinek sem tanácsolta, hogy ilyen helyről vegyen gombát. Korábbi cikkünkben még arra is felhívta a figyelmet, hogy bevizsgálatlan gombát még a rokonoktól vagy a szomszédtól sem szabad elfogadni. Ha azonban valaki mégis út menti árustól vett gombát, mindenképpen vizsgáltassa be, ugyanis a gombavizsgálat ingyenes és Pécsen ráadásul a hét minden napján, még vasárnap délután is elérhető szolgáltatás.

Orbán Imre lapunk kérdésére elmondta, hogy Baranyában az elmúlt öt évben halálos gombamérgezés nem fordult elő, ami igen nagy mértékben éppen a vásárcsarnokban dolgozó szakellenőrök munkájának köszönhető. Mint hozzátette, a tavalyi adatok szerint a legtöbb gombamérgezést Budapesten regisztrálják, majd Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

Gombát szedett vagy kapott? Irány a pécsi vásárcsarnok!

Ha magunk szeretjük szedni a gombákat, akkor az étkezési célra gyűjtött gombát minden esetben be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. Pécsett a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom utca 4.) egész évben elérhető a szolgáltatás. Hétfőtől- szombatig 5:00 és 13:00 óra között, a gombszezonban: május 1. és november 30. között pedig kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17:00 – 19:00 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat – olvasható a vásárcsarnok honlapján.