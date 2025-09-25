Angyalarcú hölgy a gyilkosságokról

Dr. Horváth Orsolya Kutatók éjszakáján tartandó pécsi előadása nem csupán a történészeknek vagy a krimi-rajongóknak szól. A true crime műfaj iránt érdeklődők most beléphetnek a magyar kriminalisztika legsötétebb, mégis hátborzongatóan hétköznapi világába: azok közé a gyilkossági ügyek közé, ahol a közös nevező mindig ugyanaz – az alkohol.

Dr. Horváth Orsolya kutatásai alapján megtudhatjuk, miért követték el a gyilkosságot a tettesek

A levéltár mélyén megbújó aktákból előkerülnek a XX. század bűntettei: férjek és feleségek, akik egy szó, egy pofon vagy épp egy pohár pálinka miatt veszítették el önuralmukat – és mások, házastársuk életét. Dr. Horváth Orsolya kutatásai alapján megtudhatjuk, mi hangzott el a bíróságon, hogyan védekeztek a vádlottak, és mi motiválta a tetteseket.

Ítélkezhetünk a gyilkosságokról!

De az este nem pusztán előadás lesz: a közönség maga is „bíróvá válik”. Te hány évet adnál egy indulatból elkövetett emberölésért? Vajon tényleg enyhébb a kocsmai késelés, mint a fehérgalléros bűn? És vajon igazságosabban ítélkezünk mi, mint a törvény?

Az esemény során szavazások, közös gondolkodás és meglepetések várják a résztvevőket – garantáltan lesznek pillanatok, amikor mindenki elbizonytalanodik: vajon a józan ész, vagy a paragrafusok döntik el, mi az igazság.

Ha szereted a hátborzongató történeteket, ha érdekel, mi történik a bűnügyek kulisszái mögött, és ha szívesen lennél részese egy különleges kísérletnek – akkor ezt az estét nem hagyhatod ki.

A helyszín: PTE ÁJK (Pécs, 48-as tér 1.)

Az időpont: szeptember 26., péntek, 18:00-19:00

Óriás Nándor előadó - F.sz.