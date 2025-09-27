2 órája
Szükség van-e a lámpákra a halálos útszakaszon? Egy baranyai borászat vezetői vesztették életüket (GALÉRIA)
Jó ideje tervezik már a közlekedési lámpák bevezetését az 58-as út érintett szakaszán. Halálos baleset is történt itt pár éve.
A napokban jelent meg egy poszt az egyik Baranya vármegyei közlekedéssel foglalkozó csoportban, amely felvetette annak a kérdését, hogy vajon szükség van-e közlekedési lámpákra az egyik legveszélyesebb útszakaszon, amelyen halálos baleset is történt pár éve. A munkálatok már régóta tartanak, azonban a közlekedőket továbbra is megosztja a probléma.
Halálos baleset is történt itt, mégsem kell a biztonságot jelentő lámpa?
Az 58-as négysávos út kivezető szakaszán található a pécsudvardi elágazás, amely kimutathatóan az egyik legveszélyesebb szakasza Baranyának. Pár éve halálos baleset is történt az ominózus területen, a szakemberek pedig a balesetveszély csökkentése miatt azon munkálkodnak, hogy ha körforgalom létesítésére nincs is lehetőség, de közlekedési lámpákat telepítsenek ide.
A téma kapcsán megszületett poszt alatt kialakult egy nagyobb volumenű vita, ugyanis sokak szerint semmi értelme nincs itt a lámpáknak, csak lassítják és nehezítik majd a forgalom haladását. Hozzátéve, hogy aki nem tud ebben a kereszteződésben megfelelően kikanyarodni, lekanyarodni, vagy áthaladni, az ne kapjon jogosítványt.
Természetesen megjelentek azok is, akik üdvözlik a közlekedési lámpák felszerelését
„Minden nap használom a kereszteződést. Hajnalban rengetegszer van köd ezen a szakaszon és szinte semmit nem látni. Én személy szerint örülök neki. Ha csak egy életet fog megmenteni már megérte” − írta Zoltán.
Kíváncsiak voltunk egy olyan ember véleményére is, aki több évtizede rója Baranya útjait. Katona Ágnes szakoktató ráadásul a Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságnak is tagja, így van rálátása az ilyen jellegű intézkedésekre is.
Az embereknek soha semmi nem jó. Létezik egy balesetmegelőzési bizottság, amelynek tagja vagyok, itt minden évben felsorolják, hogy Pécsett és környékén mennyi baleset történt, valamint azt is, hogy melyik útszakaszokon fordul elő a leggyakrabban. Kiderült, hogy ez az egyik legveszélyesebb csomópont a vármegyében, nehezen lehet belátni és sok a balesetveszélyes helyzet. A számok alapján próbálják a szakemberek kitalálni, hogy hol van szükség beavatkozásra, majd azt is, hogy miként tehetnék biztonságosabbá az adott útszakaszt − jelen esetben ezt az elágazást. Rengetegen felháborodtak már, hogy miért nem történik ebben a kereszteződésben valamiféle változás, hogy csökkentsék a balesetveszélyt, most pedig az a baj, hogy tesznek ennek az érdekében.
Az oktató is megjegyezte, emlékei szerint történt pontosan itt egy nagyon súlyos, halálos közlekedési baleset is, és sajnos az emlékei nem csaltak.
- 2022 első napjaiban, január 4-én történt egy halálos közlekedési baleset a pécsudvardi elágazásnál, amelyben egy baranyai borászat vezetői vesztették életüket. Az eset kapcsán akkor megszólalt lapunknak egy szemtanú, aki közelről látta a tragikus szerencsétlenséget.
„A kereszteződésnél voltam az autómmal, mikor Pécs felől érkezett egy személyautó, ami a pécsudvardi fordulónál kanyarodott volna le a főútról. Ekkor érkezett egy másik jármű Siklós irányából, amely frontálisan beleszállt a kanyarodó kocsiba” – mondta el olvasónk, aki elmondása szerint negyven éve vezet, látott már több balesetet, volt, amelynek elszenvedője volt, de ilyen szörnyű karambolt még nem látott. Az ütközéstől a kanyarodó autó kivágódott a szántásba, az egyik utas kirepült a kocsiból, míg a sofőr beszorult az összeroncsolódott járműbe. A másik autó a főúton állt, keresztbe fordulva.
Halálos baleset történt az 58-as főútonFotók: Laufer László
Vajon az ilyen és ehhez hasonló szerencsétlenségek elkerülése érdekében megéri egy picit várni a közlekedési lámpánál? Olvasóinkra bízzuk a kérdés megválaszolását.