Szükség van-e a lámpákra a halálos útszakaszon? Egy baranyai borászat vezetői vesztették életüket (GALÉRIA)

A téma kapcsán megszületett poszt alatt kialakult egy nagyobb volumenű vita, ugyanis sokak szerint semmi értelme nincs itt a lámpáknak, csak lassítják és nehezítik majd a forgalom haladását. Hozzátéve, hogy aki nem tud ebben a kereszteződésben megfelelően kikanyarodni, lekanyarodni, vagy áthaladni, az ne kapjon jogosítványt.

Természetesen megjelentek azok is, akik üdvözlik a közlekedési lámpák felszerelését

„Minden nap használom a kereszteződést. Hajnalban rengetegszer van köd ezen a szakaszon és szinte semmit nem látni. Én személy szerint örülök neki. Ha csak egy életet fog megmenteni már megérte” − írta Zoltán.

Kíváncsiak voltunk egy olyan ember véleményére is, aki több évtizede rója Baranya útjait. Katona Ágnes szakoktató ráadásul a Baranya Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottságnak is tagja, így van rálátása az ilyen jellegű intézkedésekre is.

Az embereknek soha semmi nem jó. Létezik egy balesetmegelőzési bizottság, amelynek tagja vagyok, itt minden évben felsorolják, hogy Pécsett és környékén mennyi baleset történt, valamint azt is, hogy melyik útszakaszokon fordul elő a leggyakrabban. Kiderült, hogy ez az egyik legveszélyesebb csomópont a vármegyében, nehezen lehet belátni és sok a balesetveszélyes helyzet. A számok alapján próbálják a szakemberek kitalálni, hogy hol van szükség beavatkozásra, majd azt is, hogy miként tehetnék biztonságosabbá az adott útszakaszt − jelen esetben ezt az elágazást. Rengetegen felháborodtak már, hogy miért nem történik ebben a kereszteződésben valamiféle változás, hogy csökkentsék a balesetveszélyt, most pedig az a baj, hogy tesznek ennek az érdekében.

Az oktató is megjegyezte, emlékei szerint történt pontosan itt egy nagyon súlyos, halálos közlekedési baleset is, és sajnos az emlékei nem csaltak.