Halálos Iramban Baranya: nem bírt magával a nagyárpádi Vin Diesel (VIDEÓ)

Egy olvasónk jelezte, hogy Pécsen, a nagyárpádi buszvégállomásnál rendszeresen driftel egy rendszám nélküli autó, sokszor épp akkor, amikor idősek és gyerekek sétálnak arra. A helyiek szerint nem ez az első veszélyes eset: pár hónapja egy másik jármű az árokba csapódott.

Mint olvasónk írta, a bejelentések után a rendőrség hiába érkezik meg a helyszínre, a sofőr pedig rendre elbújik az udvarban. A közösségi oldalak kommentelői is felháborodtak: volt, aki azt írta, látta, amikor egy kóbor kutya miatt próbálta elrántani a kormányt a sofőr, más pedig azt kifogásolta, miért nem inkább zárt pályán mutatja meg tudását. A környék lakói tartanak attól, hogy előbb-utóbb tragédia történik, és szigorúbb fellépést várnak a hatóságoktól.