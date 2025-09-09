szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Bama.hu videó

Halálos Iramban Baranya: nem bírt magával a nagyárpádi Vin Diesel (VIDEÓ)

Címkék#driftelés#bama.hu videó#sofőr#veszély

Jusztin Levente

Egy olvasónk jelezte, hogy Pécsen, a nagyárpádi buszvégállomásnál rendszeresen driftel egy rendszám nélküli autó, sokszor épp akkor, amikor idősek és gyerekek sétálnak arra. A helyiek szerint nem ez az első veszélyes eset: pár hónapja egy másik jármű az árokba csapódott.

Mint olvasónk írta, a bejelentések után a rendőrség hiába érkezik meg a helyszínre, a sofőr pedig rendre elbújik az udvarban. A közösségi oldalak kommentelői is felháborodtak: volt, aki azt írta, látta, amikor egy kóbor kutya miatt próbálta elrántani a kormányt a sofőr, más pedig azt kifogásolta, miért nem inkább zárt pályán mutatja meg tudását. A környék lakói tartanak attól, hogy előbb-utóbb tragédia történik, és szigorúbb fellépést várnak a hatóságoktól.

 

Bama.hu videó

